Кисловодск, Ставропольский край, 15 января, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Тело 1,5-годовалого ребенка с множественными ранениями нашли в подъезде одного из общежитий города Кисловодска утром 15 января. Об этом сообщили в СК РФ по Ставропольскому краю.

Sledcom.ru Следственный комитет

На лестничной клетке общежития обнаружено тело полуторагодовалого ребенка. Подозреваемый в убийстве задержан по горячим следам — это 54-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Прокурор края Александр Лоренц взял на личный контроль ход расследования данного дела.