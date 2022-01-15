Красноярск, 15 января, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Красноярске разыскивается подозреваемый в растлении семилетней девочки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления по региону, уголовное дело возбуждено по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении малолетнего.

СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии Предполагаемый преступник

По предварительным данным, неизвестный мужчина 12 января последовал за ребёнком в подъезд дома, где совершил преступление, после чего скрылся.

К настоящему времени составлен фоторобот подозреваемого. Кроме того, предполагаемого преступника зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«Следственные органы… обращаются к жителям Красноярского края с просьбой оказания помощи в установлении личности и розыске подозреваемого. Конфиденциальность гарантируется», — отметили в ведомстве.