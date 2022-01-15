Индианаполис, США, 15 января, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Финикс Санз» уверенно обыграл команду «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Игра прошла на паркете площадки «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе и закончилась победой гостей со счетом 94:112.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер, который набрал в матче 35 очков. Его одноклубник — центровой Деандре Эйтон, оформил дабл-дабл с 27 очками и 12 подборами.

У «Пэйсерс» наиболее результативным оказался легкий Джастин Холидэй, на счету которого 25 очков.

Отметим, в следующем матче «Финикс» 16 января в гостях сыграет с клубом «Детройт Пистонс», а «Индиана» днем позже также на выезде встретится с командой «Лос-Анджелес Клипперс».