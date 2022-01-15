Челябинск, 15 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Жители Челябинской области отдали мошенникам ещё около 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Телефонный мошенник

Всего пострадавшими стали десять человек. Больше всех потеряла 44-летняя жительница Верхнеуфалейского городского округа. Она повелась на предложение инвестировать и лишилась более двух миллионов рублей. Причём эти деньги она взяла в кредит.

Также очень многие перевели деньги лжесотрудникам банков. Полицейские призывают население быть бдительными и не доверять незнакомцам.