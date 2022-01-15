15 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили сообщение CNN о том, что официальный представитель США (имя не указано) заявил, что Россия якобы подготовила группу оперативников для проведения операции «под чужим флагом» на востоке Украины. Утверждается, что якобы будет инсценировано нападение на российские войска, на что Россия ответит вторжением на Украину.

Оксана Переможенко, , 13:14 — REGNUM Официальный представитель США, имя которого не указано, заявил, что Россия подготовила группу оперативников для проведения операции «под чужим флагом» на востоке Украины. Будет инсценировано нападение на российские войска, на что Россия ответит вторжением на Украину, передаёт 14 января CNN.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили на украинских телеграм-каналах: 112.ua, «headlines Украина» и Klymenko Time.

«Америкосы всегда всё знают, потому что сами разрабатывают эти планы», — отреагировал один из комментирующих.

«Хуже, если они сами это и осуществят. И скажут, смотрите, мы же говорили! Это они!!!» — добавил Paganel.

«Штаты всю эту… [ерунду] затеяли, а виновата Россия», — отметил voland1953.

«Путин скорее газ перекроет, чем нападет», — отметил Nikholas.

Газ на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это уже не истерика, это паника», — считает Alexandr К.

«Так на Рождество напали или нет?» — задался вопросом Павел.

«Насмешили, пиндосы! В 2014 году они запретили использовать оружие и разрешили сдать Крым, а сейчас всё хотят, чтобы было по их плану! А вот Путин не хочет нападать и точка!» — смеется Николай К.

«Во всех бедах на Украине «виноват» только Путин…» — с сарказмом добавил Василий.

«Все беды от правителей Украины и США», — считает Василий.

«США и готовят эту провокацию!» — отреагировала Ира М.

«О, как стараются! А Путин всё не нападает», — пишет Ilya.

Нападение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«С каждым днём все круче. Инопланетяне когда пойдут?» — смеется Patrick.

«Это тот самый CNN, который в свое время Трамп ненавидел? Называл их грязными фейкометами», — отметил Александр.

«Это же надо, какие на CNN и других американских СМИ неугомонные журналисты! Каждые полчаса, меняя друг друга, в круглосуточном режиме третий месяц «разоблачают коварные планы Кремля»… И не тошнит же ещё от этого граждан Украины. Хотя…» — отреагировала Ната Л.

«Очередной фейк от псевдоправдивого СМИ», — добавил Серж.

«Значит в 2014 году Россия не нападала на незалежну? А военный налог всё это время сдирают», — отметила Elena.

«Ну им видней, свои ж методы работы выдают», — с сарказмом написал Yahooshkiii.

«Видели уже их пробирки», — смеется Василий.

«Сколько идей, фонтанируют наперегонки. А если Россия просто признает ЛДНР…» — задумался sunwind.

«Кто кричит «держите вора», сам и оказывается вором», — комментирует Hyper Code.

«На воре и шапка горит, ждём провокаций укровоенных», — добавил Victor.

«Это значит, что на самом деле это сделает Украина», — считает Александр.

«У Штатов своих внутренних проблем нет, так пожелаю им их иметь в новом году, а то как-то скучно там живут», — подытожила НаталІя Д.

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