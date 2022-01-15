15 января 2022 | Время чтения 1 мин

Екатеринбург, , 14:20 — REGNUM Жилой район Уралмаш — один из крупных в Екатеринбурге. Здесь проживают почти 200 тыс. человек.

Улицы Уралмаша. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Этот район известен на весь мир тем, что здесь в советское время работал завод заводов — «Уралмаш». Предприятие начало свою работу в 1933 году и прославилось своей продукцией на весь мир. За все годы Советской власти оно было награждено 11-ю орденами, в том числе тремя иностранными.

Площадь 1-й Пятилетки. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Площадь 1-й Пятилетки. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Площадь 1-й Пятилетки. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Площадь 1-й Пятилетки. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM Площадь 1-й Пятилетки. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Площадь 1-й Пятилетки. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Улицы Уралмаша. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Улицы Уралмаша. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Улицы Уралмаша. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

С распадом СССР былое могущество «Уральского завода тяжёлого машиностроения» осталось в прошлом, хотя предприятие и продолжает функционировать. Также в 1990-х на всю Россию прогремели бандитские разборки с участием уралмашевской преступной группировки.

Площадь 1-й Пятилетки. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Площадь 1-й Пятилетки. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM Площадь 1-й Пятилетки. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Кинотеатр «Заря». Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Кинотеатр «Заря». Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Улицы Уралмаша. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

В результате таких разборок эта группировка стала самой мощной в Екатеринбурге. Город обрёл славу криминальной столицы России, а братки под видом ОПС «Уралмаш» (официально общественно-политический союз, а в народе — организованное преступное сообщество) рванули во власть. Правда, в 2005 году эта структура прекратила своё существование.

Улицы Уралмаша. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Улицы Уралмаша. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM Улицы Уралмаша. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Квартал под реновацию. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Квартал под реновацию. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Улицы Уралмаша. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM Улицы Уралмаша. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Квартал под реновацию. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Также на «Уралмаше» есть Белая башня — объект культурного наследия. А ещё здесь находятся две станции метрополитена и поговаривают о строительстве третьей.

Белая башня. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM