Минск, , 12:04 — REGNUM Операция сил Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане является сигналом для всех тех, кто «точит меч по периметру» границ России и Белоруссии. Об этом 15 января заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с миротворческим контингентом Белоруссии, который вернулся домой, его слова приводит агентство БелТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков в Казахстане и вывод войск ОДКБ — все новости»

«Это сигнал всем, кто точит меч по периметру белорусско-российских границ», — сказал он.

Кроме того, Лукашенко добавил, что угрозы, с которыми недавно столкнулся Казахстан, являются общими для большинства стран на пространстве бывшего СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Республика Казахстан подверглась агрессии скоординированных террористических групп, которые прошли специальную подготовку и имеют боевой опыт.