Минск, , 11:54 — REGNUM Агрессии скоординированных террористических групп, которые прошли специальную подготовку и имеют боевой опыт, подверглась Республика Казахстан. Об этом 15 января заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко встрече с белорусским миротворческим контингентом, который вернулся домой, его слова приводит агентство БелТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Они прошли специальную подготовку и имеют боевой опыт, полученный в различных горячих точках», — сказал он.

Также Лукашенко добавил, что операция сил Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане является сигналом для всех тех, кто «точит меч по периметру белорусско-российских границ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания с руководителями правоохранительных органов поручил установить точное количество погибших среди гражданского населения во время массовых беспорядков.