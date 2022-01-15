Москва, 15 января, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Здоровье кожи обеспечивает рибофлавин (витамин B2), он предотвращает и старение организма, рассказала терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина в интервью «Пятому каналу».

Витамины

Все биохимические процессы в организме человека происходят с участием витаминов группы B, включая B2. Он обладает важным значением для метаболизма белков, углеводов, жиров — и замедляет старение, добавила она.

Продукты, богатые витамином B2: творог, молоко, сыр, яйца, а также грибы и кедровые орехи.

Чтобы установить уровень витамина B2 в организме, врач посоветовала обратиться за помощью к специалистам.