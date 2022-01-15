Москва, , 11:46 — REGNUM Александр Мясников — врач и телеведущий — рассказал, как чрезмерное употребление молочных продуктов может сказаться на здоровье.

Молоко

По его словам, есть много научных работ, в которых говорится о риске развития рака простаты из-за молока. При этом на сегодняшний день эти доводы никто не опроверг, что дает повод мужчинам быть осторожными: употреблять не более 300 мл молока в день.

«Повышенное количество кальция, которое поступает с молоком … в организм, приводит к понижению витамина D», — отметил специалист в эфире телеканала «Россия 1».

А снижение уровня витамина D происходит во избежание возникновения гиперкальциемии, но в то же время может запустить механизм развития рака предстательной железы.