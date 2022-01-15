Москва, 15 января, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Заслуженный деятель искусств РФ, кинооператор Борис Брожовский умер в возрасте 86 лет 14 января. Об этом сообщила его супруга Нина Попова в социальной сети Facebook.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Скорбь

«Не стало моего мужа, замечательного человека, друга!» — написала Попова.

Борис Брожовский окончил ВГИК в 1959 году. В 1960 году он был принят на студию «Мосфильм», где проработал несколько десятилетий.

Брожовский работал над фильмами «Спорт, спорт, спорт», «Конец Любавиных», несколькими выпусками киножурнала «Фитиль» и многими другими кинопроектами. В 1989 году он удостоен Государственной премии СССР за операторскую работу над драмой «Холодное лето пятьдесят третьего…».

В 2001 году Борису Брожовскому присвоено звание Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.