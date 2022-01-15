Бразилиа, 15 января, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавируса детей в возрасте 5 — 11 лет стартовала в Бразилии. Об том 15 января передает CNN Brasil.

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«8-летний мальчик стал первым ребенком, получившим прививку в больнице Сан-Паулу», — отмечается в сообщении. Мальчик является представителем коренных народов страны.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его несовершеннолетняя дочь не будет вакцинироваться от коронавируса. По его словам, в мире есть много сомнений в отношении вакцин для детей.

Ранее регулятор Бразилии Anvisa одобрил применение препарата Pfizer для вакцинации детей.