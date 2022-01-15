Москва, 15 января, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Во фракции СРЗП в Госдуме продолжают сбор подписей для обращения в Конституционный суд по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 января, об этом сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

«Сейчас наша фракция собирает подписи депутатов под обращением в Конституционный суд. Мы бьемся по всем фронтам и в итоге, уверен, справедливость будет восстановлена, мы вернем индексацию пенсий нашим работающим пенсионерам», — заявил Миронов.

Он напомнил о новом положении Конституции, согласно которому индексация пенсий в России в должна проходить не реже раза в год — всем пенсионерам без исключения.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об индексации пенсий на 8,6%.

Для обращения в КС необходимо набрать 90 подписей депутатов Госдумы.