Екатеринбург, 15 января 2022, 11:33 — REGNUM В Екатеринбурге проводится проверка по факту гибели женщины, выпавшей поздним вечером 14 января с балкона на 12-м этаже. Об этом заявил журналистам старший помощник главы областного управления СКР Александр Шульга.
Установлено, что квартира, в которой произошёл этот пожар, была заперта изнутри. Явных признаков криминальной смерти на теле женщины не обнаружено.
Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что погибшей оказалась женщина 1961 года рождения. Она жила в квартире вместе с сыном 1985 года рождения.
Как сообщало ИА REGNUM, женщина выпала с балкона квартиры на 12-м этаже. Перед этим её тело обгорело.
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