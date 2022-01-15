Екатеринбург, 15 января, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге проводится проверка по факту гибели женщины, выпавшей поздним вечером 14 января с балкона на 12-м этаже. Об этом заявил журналистам старший помощник главы областного управления СКР Александр Шульга.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области На месте пожара в 12-этажке в Екатеринбурге

Установлено, что квартира, в которой произошёл этот пожар, была заперта изнутри. Явных признаков криминальной смерти на теле женщины не обнаружено.

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что погибшей оказалась женщина 1961 года рождения. Она жила в квартире вместе с сыном 1985 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, женщина выпала с балкона квартиры на 12-м этаже. Перед этим её тело обгорело.