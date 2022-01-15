Чита, , 11:29 — REGNUM СУ СК РФ по Забайкалью проводит доследственную проверку по факту опубликования в СМИ новостей о том, что в Чите стая бродячих собак нападает на школьников. Подробности сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Собака. Ротвеллер TheDigitalWay

По данным информагентств, стая бездомных собак напала на двух учащихся школы в Ингодинском районе Читы. Животные покусали школьников, порвали вещи.

Следователи проведут комплекс процессуальных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. Будут установлены и опрошены пострадавшие от нападений собак школьники и их родители, а также руководство и преподаватели школ, о которых идет речь в публикации.

Следователи также получат объяснения должностных лиц, в обязанности которых входит регулирование численности безнадзорных животных и обеспечение безопасных условий проживания жителей города Читы.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях стая бездомных собак напала на 13-летнюю девочку в поселке КСК Читы.

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