Москва, , 11:28 — REGNUM Лидер СЗРП депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением установить мемориальную доску на доме, где жила народная артистка России Римма Маркова, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.

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Парламентарий в письме на имя столичного градоначальника просит об установке мемориальной доски на доме, где жила Римма Маркова в Таганском районе, почетным жителем которого была актриса.

«Большая часть профессиональной биографии актрисы связана с Москвой, в столице она прожила долгую жизнь. Не за горами столетие этой великой актрисы. Вместе с тем до сих пор память о Р.В. Марковой не увековечена, что, на наш взгляд является, несправедливым», — говорится в письме Миронова.

Парламентарий предлагает приурочить открытие мемориальной доски к очередной годовщине со дня рождения Риммы Марковой — 3 марта.

В 2025 году, будет отмечаться столетие актрисы, которая полюбилась зрителям страны своими яркими, запоминающимися ролям в любимых народом фильмах.

Римма Маркова сыграла более 60 ролей в советском и российском кино, среди которых роли в фильмах «Родня», «Покровские ворота», «Вечный зов», «Ночной дозор», «Гардемарины, вперед» и другие.

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