Токио, 15 января, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Первого случай летального исхода пациента от штамма коронавируса «Омикрон» зафиксировали в Японии. Об этом 15 января сообщает агентство «Киодо».

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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Уточняется, что первый скончавшийся с новой разновидностью SARS-CoV-2 в стране — это пожилой мужчина из города Сидзуока который умер 11 января и проведенный позднее анализ показал наличие в его организме штамма «Омикрон».

При это накануне в Японии было выявлено новое самое большое число заразившихся коронавирусом за сутки с 1 сентября — 22 045 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что совокупные показатели смертности на душу населения от штамма коронавируса «Омикрон» в ряде стран выше по сравнению с другими штаммами.