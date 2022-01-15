Москва, , 11:22 — REGNUM Из-за повышения ставок на ипотеку жилье становится все более недосягаемой мечтой для жителей России, заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ставки практически во всех крупных ипотечных банках уже перевалили за 10%! А значит жилье становится все более недосягаемой мечтой для большинства населения. И это на фоне непрекращающегося роста цен на продукты, лекарства, «коммуналку», — отметил Зюганов.

Вслед за повышением Центробанком ключевой ставки до 8,5% ряд крупных банков заявили о повышении ставок по ипотеке.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что для сохранения высокого спроса на жильё необходим рост реальных доходов граждан.

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