Москва, 15 января, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Из-за повышения ставок на ипотеку жилье становится все более недосягаемой мечтой для жителей России, заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«Ставки практически во всех крупных ипотечных банках уже перевалили за 10%! А значит жилье становится все более недосягаемой мечтой для большинства населения. И это на фоне непрекращающегося роста цен на продукты, лекарства, «коммуналку», — отметил Зюганов.

Вслед за повышением Центробанком ключевой ставки до 8,5% ряд крупных банков заявили о повышении ставок по ипотеке.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что для сохранения высокого спроса на жильё необходим рост реальных доходов граждан.

Читайте также:Хуснуллин: для спроса на жильё нужен рост реальных доходов граждан