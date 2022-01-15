15 января 2022 | Время чтения 1 мин

Николай Михальченко, , 13:15 — REGNUM За последние дни Сахалин буквально утонул в сугробах. В результате мощного циклона выпало более месячной нормы снега, а сугробы достигли двух метров.

Мощный снежный циклон накрыл Сахалин Николай Михальченко © ИА REGNUM

Населённые пункты острова оказались отрезанными друг от друга, а припаркованные автомобили попали в снежный плен. К ликвидации последствий снежного циклона подключились не только коммунальные службы, но и местные жители и даже военные.

Коммунальные службы города не справляются с последствиями стихии Николай Михальченко © ИА REGNUM

Местные жители вышли коммунальщикам на помощь Николай Михальченко © ИА REGNUM

Сахалинцы расчищают снежные завалы Николай Михальченко © ИА REGNUM Сугробы достигли высоты до двух метров Николай Михальченко © ИА REGNUM

Ранее по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко к ликвидации последствий снегопада были привлечены военные.

Работы по уборке снега ведутся круглосуточно Николай Михальченко © ИА REGNUM

В первую очередь жители раскапывают свои автомобили, чтобы коммунальная техника не повредила их Николай Михальченко © ИА REGNUM

Очищают от снега и придомовые территории Николай Михальченко © ИА REGNUM

Перед коммунальщиками стоит задача расчистить подъездные пути Николай Михальченко © ИА REGNUM

«Работа должна вестись круглые сутки, пока населенные пункты не вернутся к привычной жизни. Для этого задействуются все ресурсы. Мы обратились к строительным компаниям, предприниматели откликнулись и предоставили свою технику. Сегодня городским службам Южно-Сахалинска на помощь придут военные. Личный состав окажет поддержку в расчистке территорий детских садов, медицинских учреждений и других социально значимых объектов», — рассказал Валерий Лимаренко.

На расчистку снега сейчас брошены все силы Николай Михальченко © ИА REGNUM

Местные жители совместными усилиями справляются с последствиями снегопада Николай Михальченко © ИА REGNUM

Припаркованные автомобили оказались под снежными завалами Николай Михальченко © ИА REGNUM

Главные улицы Южно-Сахалинска оперативно расчистили от снега Николай Михальченко © ИА REGNUM

Местные жители расчищают снег Николай Михальченко © ИА REGNUM

Сахалинцы борются с последствиями снегопада Николай Михальченко © ИА REGNUM

В Южно-Сахалинске из-за циклона ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и был создан оперативный штаб.

Подобного снегопада сахалинцы не помнят уже давно Николай Михальченко © ИА REGNUM

Дети играют в сугробах Николай Михальченко © ИА REGNUM

Женщины лепят снеговика Николай Михальченко © ИА REGNUM

Сахалин после мощного снегопада Николай Михальченко © ИА REGNUM

«Сейчас главная задача УК — расчистить подъездные пути, чтобы у жителей появилась возможность вывезти свои автомобили за пределы дворовой территории для ее дальнейшей расчистки», — заявил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. В свою очередь управляющие компании областного центра Южно-Сахалинска призвали горожан максимально откопать крыши своих машин, чтобы водители погрузчиков смогли видеть примерные габариты припаркованного во дворе транспорта.

Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова Николай Михальченко © ИА REGNUM

За пару дней Сахалин буквально оказался в снежном плену Николай Михальченко © ИА REGNUM Арбитражный суд Сахалинской области Николай Михальченко © ИА REGNUM

Южно-Сахалинск после мощного снегопада Николай Михальченко © ИА REGNUM

Южно-Сахалинск после снежного циклона Николай Михальченко © ИА REGNUM

Сахалинская область попала под влияние мощного циклона 12 января, в результате которого выпала почти месячная норма осадков.