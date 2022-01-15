Николай Михальченко,
15 января 2022, 13:15 — REGNUM За последние дни Сахалин буквально утонул в сугробах. В результате мощного циклона выпало более месячной нормы снега, а сугробы достигли двух метров.
Мощный снежный циклон накрыл Сахалин
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Населённые пункты острова оказались отрезанными друг от друга, а припаркованные автомобили попали в снежный плен. К ликвидации последствий снежного циклона подключились не только коммунальные службы, но и местные жители и даже военные.
Коммунальные службы города не справляются с последствиями стихии
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Местные жители вышли коммунальщикам на помощь
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Сахалинцы расчищают снежные завалы
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Сугробы достигли высоты до двух метров
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Ранее по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко к ликвидации последствий снегопада были привлечены военные.
Работы по уборке снега ведутся круглосуточно
Николай Михальченко © ИА REGNUM
В первую очередь жители раскапывают свои автомобили, чтобы коммунальная техника не повредила их
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Очищают от снега и придомовые территории
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Перед коммунальщиками стоит задача расчистить подъездные пути
Николай Михальченко © ИА REGNUM
«Работа должна вестись круглые сутки, пока населенные пункты не вернутся к привычной жизни. Для этого задействуются все ресурсы. Мы обратились к строительным компаниям, предприниматели откликнулись и предоставили свою технику. Сегодня городским службам Южно-Сахалинска на помощь придут военные. Личный состав окажет поддержку в расчистке территорий детских садов, медицинских учреждений и других социально значимых объектов», — рассказал Валерий Лимаренко.
На расчистку снега сейчас брошены все силы
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Местные жители совместными усилиями справляются с последствиями снегопада
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Припаркованные автомобили оказались под снежными завалами
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Главные улицы Южно-Сахалинска оперативно расчистили от снега
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Местные жители расчищают снег
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Сахалинцы борются с последствиями снегопада
Николай Михальченко © ИА REGNUM
В Южно-Сахалинске из-за циклона ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и был создан оперативный штаб.
Подобного снегопада сахалинцы не помнят уже давно
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Дети играют в сугробах
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Женщины лепят снеговика
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Сахалин после мощного снегопада
Николай Михальченко © ИА REGNUM
«Сейчас главная задача УК — расчистить подъездные пути, чтобы у жителей появилась возможность вывезти свои автомобили за пределы дворовой территории для ее дальнейшей расчистки», — заявил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. В свою очередь управляющие компании областного центра Южно-Сахалинска призвали горожан максимально откопать крыши своих машин, чтобы водители погрузчиков смогли видеть примерные габариты припаркованного во дворе транспорта.
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
Николай Михальченко © ИА REGNUM
За пару дней Сахалин буквально оказался в снежном плену
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Арбитражный суд Сахалинской области
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Южно-Сахалинск после мощного снегопада
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Южно-Сахалинск после снежного циклона
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Сахалинская область попала под влияние мощного циклона 12 января, в результате которого выпала почти месячная норма осадков.