Николай Михальченко, 15 января 2022, 13:15 — REGNUM За последние дни Сахалин буквально утонул в сугробах. В результате мощного циклона выпало более месячной нормы снега, а сугробы достигли двух метров.

Мощный снежный циклон накрыл Сахалин
Мощный снежный циклон накрыл Сахалин
Николай Михальченко © ИА REGNUM

Населённые пункты острова оказались отрезанными друг от друга, а припаркованные автомобили попали в снежный плен. К ликвидации последствий снежного циклона подключились не только коммунальные службы, но и местные жители и даже военные.

Коммунальные службы города не справляются с последствиями стихии
Коммунальные службы города не справляются с последствиями стихии
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Местные жители вышли коммунальщикам на помощь
Местные жители вышли коммунальщикам на помощь
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Сахалинцы расчищают снежные завалы
Сугробы достигли высоты до двух метров
Сахалинцы расчищают снежные завалы
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Сугробы достигли высоты до двух метров
Николай Михальченко © ИА REGNUM

Ранее по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко к ликвидации последствий снегопада были привлечены военные.

Работы по уборке снега ведутся круглосуточно
Работы по уборке снега ведутся круглосуточно
Николай Михальченко © ИА REGNUM
В первую очередь жители раскапывают свои автомобили, чтобы коммунальная техника не повредила их
В первую очередь жители раскапывают свои автомобили, чтобы коммунальная техника не повредила их
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Очищают от снега и придомовые территории
Очищают от снега и придомовые территории
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Перед коммунальщиками стоит задача расчистить подъездные пути
Перед коммунальщиками стоит задача расчистить подъездные пути
Николай Михальченко © ИА REGNUM

«Работа должна вестись круглые сутки, пока населенные пункты не вернутся к привычной жизни. Для этого задействуются все ресурсы. Мы обратились к строительным компаниям, предприниматели откликнулись и предоставили свою технику. Сегодня городским службам Южно-Сахалинска на помощь придут военные. Личный состав окажет поддержку в расчистке территорий детских садов, медицинских учреждений и других социально значимых объектов», — рассказал Валерий Лимаренко.

На расчистку снега сейчас брошены все силы
На расчистку снега сейчас брошены все силы
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Местные жители совместными усилиями справляются с последствиями снегопада
Местные жители совместными усилиями справляются с последствиями снегопада
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Припаркованные автомобили оказались под снежными завалами
Припаркованные автомобили оказались под снежными завалами
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Главные улицы Южно-Сахалинска оперативно расчистили от снега
Главные улицы Южно-Сахалинска оперативно расчистили от снега
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Местные жители расчищают снег
Местные жители расчищают снег
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Сахалинцы борются с последствиями снегопада
Сахалинцы борются с последствиями снегопада
Николай Михальченко © ИА REGNUM

В Южно-Сахалинске из-за циклона ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и был создан оперативный штаб.

Подобного снегопада сахалинцы не помнят уже давно
Подобного снегопада сахалинцы не помнят уже давно
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Дети играют в сугробах
Дети играют в сугробах
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Женщины лепят снеговика
Женщины лепят снеговика
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Сахалин после мощного снегопада
Сахалин после мощного снегопада
Николай Михальченко © ИА REGNUM

«Сейчас главная задача УК — расчистить подъездные пути, чтобы у жителей появилась возможность вывезти свои автомобили за пределы дворовой территории для ее дальнейшей расчистки», — заявил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. В свою очередь управляющие компании областного центра Южно-Сахалинска призвали горожан максимально откопать крыши своих машин, чтобы водители погрузчиков смогли видеть примерные габариты припаркованного во дворе транспорта.

Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова
Николай Михальченко © ИА REGNUM
За пару дней Сахалин буквально оказался в снежном плену
Арбитражный суд Сахалинской области
За пару дней Сахалин буквально оказался в снежном плену
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Арбитражный суд Сахалинской области
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Южно-Сахалинск после мощного снегопада
Южно-Сахалинск после мощного снегопада
Николай Михальченко © ИА REGNUM
Южно-Сахалинск после снежного циклона
Южно-Сахалинск после снежного циклона
Николай Михальченко © ИА REGNUM

Сахалинская область попала под влияние мощного циклона 12 января, в результате которого выпала почти месячная норма осадков.