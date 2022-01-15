Балей, Забайкальский край, , 11:15 — REGNUM Руководство ГУ МВД РФ по Забайкальскому края отстранило от работы сотрудника, который в ходе мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, случайно застрелил автомобилиста. Как сообщает пресс-служба ведомства, сформирована комиссия из числа представителей регионального УМВД, которая выехала в территориальный орган.

ДПС Илья Борило © ИА Красная Весна

Сотрудниками управления будет проведен комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Также будет дана принципиальная оценка действиям руководителей подразделения по организации и контролю за служебной подготовкой личного состава.

Напомним, в ночь на 14 января 2022 года в городе Балее Балейского района водитель одной из автомашин не остановился по требованию сотрудников ГИБДД, полицейские начали преследование. Остановив машину, мужчина покинул её и попытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Преследуя нарушителя, полицейские по громкой связи потребовали остановиться, однако водитель не реагировал. На выезде из города на скользком участке дороги его машина забуксовала. Водитель выскочил из салона и попытался скрыться.

Побежав за правонарушителем, сотрудник ГИБДД произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух из табельного пистолета. После этого он произвел непроизвольный выстрел, причинив мужчине огнестрельное ранение. На место происшествия незамедлительно была вызвана «скорая помощь», пострадавшему сотрудниками оказана первая помощь.

Прибывшие на место медицинские работники констатировали смерть. Погибшим оказался ранее неоднократно судимый местный житель (один раз по ст. 115 УК РФ, два раза по ст. 119 УК РФ, один раз по ст. 158 УК РФ). По предварительным данным, полицейский в ходе преследования поскользнулся и по неосторожности произвел неприцельный выстрел.

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