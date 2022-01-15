Барун-Хемчикский район, Тыва, 15 января, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Туве 57-летнюю жительницу Барун-Хемчикского района признали виновной в причинении смерти супругу по неосторожности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трагедия произошла днём 25 июня 2021 года.

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По версии следствия, в ходе ссоры дома женщина с силой толкнула мужа. При падении мужчина ударился головой и получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.

При вынесении приговора, как отмечается, судья принял во внимание наличие смягчающих обстоятельств, а также характеризующие женщину материалы.

«Приговором суда Ооржак назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Приговор вступил в законную силу», — отметили в управлении.