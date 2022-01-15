Вашингтон, 15 января, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Кинокомпания Marvel Studios завершила дополнительные съёмки и пересъёмки кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Об этом рассказал исполнитель главной роли Бенедикт Камбербэтч порталу Deadline.

Цитата из х/ф «Доктор Стрэндж». Реж. Скотт Дерриксон. 2016. США Доктор Стрэндж

Камбербэтч подтвердил завершение дополнительных съёмок. Он добавил, что картина должна выйти в прокат 6 мая 2022 года.

О необходимости пересъёмок ряда сцен стало известно в октябре 2021 года. Позже журнал The Hollywood Reporter сообщил, что пересъёмки окажутся достаточно масштабными и продлятся полтора месяца.

Супергеройский фильм «Доктор Стрэндж» режиссёра Скотта Дерриксона вышел в 2016 году. В том же году режиссёр поделился планами по съёмкам продолжения. Соответствующий контракт был подписан в конце 2018 года.

Однако в январе 2020 года Дерриксон и компания Marvel Studios объявили о прекращении сотрудничества в рамках этого проекта из-за творческих разногласий. Освободившееся режиссёрское кресло занял Сэм Рэйми.

Съёмки кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» стартовали в ноябре 2020 года. Работа над картиной приостанавливалась из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Фильм «Доктор Стрэндж» собрал в мировом прокате более $677 млн. Бюджет первой картины про этого супергероя составил $165 млн.