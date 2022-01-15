Омск, , 11:04 — REGNUM В Омске по состоянию на 11 января 2022 года зафиксирован рост цен на помидоры и огурцы. По сравнению с 28 декабря 2021 года овощи подорожали более чем на 5%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Салат istorywriter

Как отмечается, скачок цен на эти виды овощей ежегодно фиксируется в период новогодних праздников. Кроме того, за две недели на 3−4% подорожали лук и морковь, на 1−2% — сосиски, сардельки, колбаса, рыба мороженная, молоко, овсяная крупа и так далее.

При этом цены на маргарин и творог жирный, напротив, снизились на 6,4% и 4,9% соответственно.

«В пределах 1% стали дешевле куры охлажденные, сыры сычужные, рис, вермишель, соль поваренная, смеси сухие для детского питания, картофель», — добавили в мэрии.