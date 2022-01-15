Амстердам, , 11:03 — REGNUM Голландский экспорт цветов завершил 2021 г. с новым рекордом в €7,3 млрд, сообщили в Ассоциации оптовых торговцев товарами для цветочных питомников (VGB). Об этом сообщает Nieuwe Oogst.

Цветы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Стоимость экспорта срезанных цветов в 2021 г. выросла на 25% — до €4,4 млрд. Для растений стоимость экспорта увеличилась на 17% — до €2,9 млрд. Директор VGB Маттейс Мескен заявил, что гордится увеличением на €1,3 млрд общей стоимости экспорта голландского сектора цветоводства, пишет ИА Красная Весна.

Речь идет о показателях товарооборота. Ведущими странами-экспортерами голландского сектора цветоводства являются Италия (+39,3%), Франция (+26,9%), Великобритания (+25,4%), Австрия (+23,8%).