Москва, 15 января, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Около половины жителей России (44%) из-за распространения новой разновидности коронавируса, а также роста цен на товары и услуги вынуждены экономить. Это следует из результатов исследования сервиса по поиску работы SuperJob, обнародованных 15 января РИА Новости.

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Отмечается, что в опросе, который проводился с 9 по 14 января, принимали участие 1600 человек из 386 населенных пунктов всех округов России, являющихся представителями экономически активного населения страны в возрасте старше 18 лет, которые имеют личную финансовую стратегию.

«По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года экономить стали чуть реже — 47% год назад против 44% сейчас, а тратить, наоборот, чуть чаще — 10% против 8% в 2021 году», — говорится в результатах исследования.

Также указывается, что 44% респондентов выбрали вариант ответа о своей финансовой стратегии: «С галопирующей инфляцией всячески ущемляю себя в тратах». При этом треть опрошенных указали, что они не меняли свою финансовую стратегию.

В то же время о необходимости экономить чаще заявляют женщины (46%), нежели мужчины (42%).

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что в 2022 году в России рост заработных плат продолжится в тех сферах, где сохранится дефицит персонала.