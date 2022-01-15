Барнаул, , 10:57 — REGNUM Жителя Барнаула, который являлся оптовым курьером-закладчиком, задержалисотрудники отдела по противодействию наркоугрозе в сети Интернет УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ края, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром», в арендуемой квартире у подозреваемого 1997 года рождения изъяты синтетические наркотики общей массой почти полтора килограмма, упаковки и фасовки, банковские карты, денежные средства, сотовые телефоны.

Наркотики МВД РФ

Незаконную деятельность наркосбытчик осуществлял на территории Алтайского края, постоянно меняя квартиры, которые снимал посуточно.

Задержанный мужчина свою вину отрицать не стал и пояснил, что с другими распространителями он общался посредством интернет-мессенджеров. Денежные средства, заработанные путем распространения наркотиков, он получал в криптовалюте.

Отделом по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков Следственного управления УМВД России по городу Барнаулу возбуждено уголовное дело по частям 4, 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном и особо крупном размерах».

По ходатайству следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2021 года в аэропорту Барнаула с грузом наркотиков был задержан житель Баварии. Запрещенное вещество было тщательно замаскировано под кофейные зёрна.

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