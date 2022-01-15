Барнаул, 15 января 2022, 10:57 — REGNUM Жителя Барнаула, который являлся оптовым курьером-закладчиком, задержалисотрудники отдела по противодействию наркоугрозе в сети Интернет УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ края, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром», в арендуемой квартире у подозреваемого 1997 года рождения изъяты синтетические наркотики общей массой почти полтора килограмма, упаковки и фасовки, банковские карты, денежные средства, сотовые телефоны.

Наркотики
Наркотики
МВД РФ

Незаконную деятельность наркосбытчик осуществлял на территории Алтайского края, постоянно меняя квартиры, которые снимал посуточно.

Задержанный мужчина свою вину отрицать не стал и пояснил, что с другими распространителями он общался посредством интернет-мессенджеров. Денежные средства, заработанные путем распространения наркотиков, он получал в криптовалюте.

Отделом по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков Следственного управления УМВД России по городу Барнаулу возбуждено уголовное дело по частям 4, 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном и особо крупном размерах».

По ходатайству следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2021 года в аэропорту Барнаула с грузом наркотиков был задержан житель Баварии. Запрещенное вещество было тщательно замаскировано под кофейные зёрна.

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