Ставрополь, , 10:52 — REGNUM В Ставропольском крае продолжается разгул стихии. Из-за отключения электроэнергии в краевой столице, срыва кровель зданий, повала деревьев в краевой столице 15 января ввели режим ЧС, о чем сообщил в своем Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По остальной территории края действует введенный 13 января режим повышенной готовности.

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Напомним, из-за снегопадов и сильного ветра, порывы которого достигают 30 м/с, на Ставрополье произошли аварийные отключения электроэнергии. Обесточенными остались около 10 тыс. домов в городах Ставрополь и Михайловск, а также ряда районов края. Без света остались более 35 тыс. жителей.

«Вчерашний день и, особенно, минувшая ночь стали испытанием для нескольких территорий нашего края. Сильный ветер обрушился на Ставрополь, территории Шпаковского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского округов. <…> Произошли множественные отключения электроэнергии. Все они на контроле, аварийные бригады работают. Почти на половине объектов энергия уже подана», — сообщил губернатор.

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Кроме того, имеются повреждения кровли на 20 домах. В краевой столице упал на здание детского сада строительный кран. Повалено более 100 деревьев, одно из них — на автомобиль, в котором находился человек. Его доставили в больницу. По словам губернатора, угрозы жизни мужчины нет. В настоящее время устраняются последствия непогоды, идет оценка нанесенного стихией ущерба. При этом ураган продолжает бушевать.

«Погодная ситуация пока остается не самой простой. Западный ветер скоростью 16 метров в секунду с порывами до 24 метров в секунду. Следим за ситуацией и за прогнозами»,— написал Владимиров.

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