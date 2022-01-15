Вашингтон, 15 января, 2022, 10:48 — ИА Регнум. $27 млрд экспортных продаж сельхозпродукции потеряны Соединенными Штатами в 2018 и 2019 гг. в результате торговой войны с Китаем, пишет Agriculture.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

На долю Китая пришлось 95% всех потерь США в агросекторе за 2 года, говорится в отчете Министерства сельского хозяйства США. Продажи в Китай восстановились после «первой фазы» торгового соглашения, но доля рынка США осталась ниже, чем до тарифов «око за око», передает ИА Красная Весна.

6 торговых партнеров США — Китай, Канада, Индия, ЕС, Мексика, Турция — ответили аналогичными тарифами после того, как США ввели пошлины на импортную сталь и алюминий.

«Среди ответных партнеров на Китай пришлось примерно 95% потерь — $25,7 млрд, — отмечается в отчете. — Продажи в ЕС упали на $600 млн, в Мексику — на $500 млн. Среди товаров продажи соевых бобов сократились на 71%, за ними — сорго (6%), свинина (5%)».

Соглашение первой фазы, подписанное Китаем и США в 2020 г., призвало Китай значительно увеличить закупки продуктов питания и сельхозпродукции в США. Продажи в 2021 финансовом году составили рекордные $33,4 млрд. Однако экспорт восстановился не полностью.