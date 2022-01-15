Москва, 15 января, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Государственное финансирование получили проекты создания многоспутниковых систем «Марафон IoT» и «Скиф». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Popmech.ru Система спутников

Реализацией проектов занимается входящая в состав госкорпорации компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС). Средства из федерального бюджета выделены в рамках госпрограммы «Космическая деятельность России» по направлению «Развитие перспективных многоспутниковых систем».

Спутниковая система «Скиф» будет использоваться для обеспечения широкополосного доступа к сети интернет. В состав группировки войдут 12 малых спутников, которые будут размещены на орбите высотой 8070 км.

Планируется, что в конце 2022 года будет запущен космический аппарат «Скиф-Д». Этот спутник будет использоваться для экспериментальной проверки основных технических решений.

Низкоорбитальная система «Марафон IoT» также будет использоваться для доступа к сети интернет. Группировка будет состояться из 264 микроспутников, которые разместят на низкой орбите высотой 750 км. Запуск экспериментального спутника запланирован на 2024 год.

Система «Марафон IoT» позволит предоставлять услуги для проектов интернета вещей (англ. internet of things, IoT). Так называют сети передачи данных, используемые для связи между физическими объектами, включая разнообразные датчики. Такие системы находят применение на транспорте, в промышленности, сельском хозяйстве и бытовой электронике.