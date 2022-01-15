Манагуа , 15 января, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Согласно данным Центра регулирования экспорта CETREX, за прошедший 2021 год Никарагуа продала за границу пауков, лягушек, ящериц, черепах, змей и других экзотических рептилий и насекомых на сумму 730 тысяч долларов США, что на 57,4% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает новостное агентство La Prensa.

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Основной покупатель экзотических животных из Никарагуа — это США. Штаты приобрели рептилий на сумму 413 тысяч долларов. На втором месте находится Гонконг (130,5 тысячи), а на третьем — Испания (52 тысячи). Часть животных отправилась в Германию, Канаду, Гватемалу, Нидерланды, Италию, Японию, Кувейт, Мексику, Великобританию и Тайвань.

Статистика показывает снижение средней цены на рептилий за границей на 7%: с 20 долларов за килограмм живой массы в 2020 году до 15,6 доллара в 2021 году.

Наибольшим спросом за рубежом пользуются красноглазая лягушка, зеленая пикета, короткогрудая черепаха, паук-зебра, ложный коралл, обыкновенный удав, кровавая лягушка, зеленая игуана, ящерица чомбо и стеклянная лягушка.