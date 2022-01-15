Вашингтон, 15 января, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В тюрьме Данбери (США), где содержится российский летчик Константин Ярошенко, ввели «красный» (наивысший) уровень опасности из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В тюрьме введен «красный» уровень опасности. Константин говорит, что много заболевших этой новой версией коронавируса», — заявила его супруга Виктория Ярошенко ТАСС.

Отмечается, что заключённых не выпускают из камер и не оказывают им при этом должной медпомощи.

Ранее в пенитенциарном учреждении действовал «желтый» уровень, при котором содержащимся под стражей разрешали получать пищу в столовой. Сейчас же ее приносят в камеры, прогулки — исключены.

Российские дипломаты ранее призвали власти США оказать необходимую медпомощь летчику Ярошенко.