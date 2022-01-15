Барнаул, 15 января, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Сотрудниками оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по Барнаулу при силовой поддержке Росгвардии раскрыта схема, по которой мошенники наживались на ищущих работу гражданах. Подробности сообщает ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Мошенники

По предварительным данным следствия, мошенническую схему организовал 35-летний уроженец Новосибирска. К противоправной деятельности он привлек своих знакомых — граждан в возрасте 29, 32 и 36 лет и 26-летнюю девушку, с которой они совместно проживали. Злоумышленники действовали через сайты поиска работы под именем несуществующего предприятия по транспортировке, обработке и хранению грузов.

Они находили объявления граждан, ищущих работу по вакансиям водителей, экспедиторов, грузчиков и предлагали высокооплачиваемую работу в логистической компании. При этом подозреваемые, вводя в заблуждение потерпевших, сообщали, что перед началом трудовой деятельности необходимо приобрести специальную одежду, которую можно купить только у них на складе.

Сумма во всех случаях была одинаковой — около 6 000 рублей, хотя обычная стоимость данных вещей составляла 300 рублей. После того, как заявители забирали купленный товар, в дальнейшем они уже не могли связаться с работодателями — телефоны находились вне зоны действия сети.

Злоумышленники действовали по заранее разработанной схеме, четко распределив роли каждого из участников. Один из участников группы представлялся сотрудником фирмы, другой работал в качестве курьера, который передавал доверчивым гражданам одежду и забирал денежные средства. По предварительным данным, жертвами аферистов стали 47 жителей краевой столицы. Причинённый ущерб составил около 200 000 рублей.

В ходе обыска по местам проживания фигурантов полицейскими обнаружены 50 сотовых телефонов, 300 сим-карт, 45 банковских карт различных банков, 120 униформ, документация с фамилиями потерпевших и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Двое подозреваемых заключены под стражу, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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