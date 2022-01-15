Ставрополь, 15 января, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Ставропольском крае из-за разбушевавшейся непогоды произошли аварийные отключения электроэнергии в семи населенных пунктах. Без света остались более 35 тыс. жителей, сообщили 15 января в пресс-службе регионального управления МЧС.

Primorsky.ru Работы по ликвидации аварий на электросетях

Сильный ветер со снегом, начавшийся 14 января, обесточил города Ставрополь и Михайловск, удар стихи пришелся также на Грачевский и Шпаковский районы.

«На территории Ставропольского края на протяжении нескольких часов дует очень сильный порывистый ветер в результате которого обесточены семь населённых пунктов. Это территории городов Ставрополь и Михайловск, а также сельские поселения Грачевского муниципального округа», — говорится в сообщении пресс-службы спасательного ведомства.

По данным МЧС, в зону отключения электроэнергии попали 15 социально значимых объектов. Обесточенными остаются около 10 тыс. частных и многоэтажных домов, в которых проживает 35 291 человек, в том числе 12 126 детей.

Несмотря на непогоду, в настоящее время ведутся восстановительные работы.

Напомним, ранее, исходя из прогнозов Гидрометценра на ураганный ветер и снегопады, надвигающиеся на Ставропольский край, руководство региона ввело режим повышенной готовности. Были приведены в особую готовность экстренные и правоохранительные службы.

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