Барнаул, , 10:30 — REGNUM Сотрудники ГУ МВД РФ по Алтайскому краю обеспокоены увеличиением числа ДТП с участием пешеходов. Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала января 2022 года произошло уже 20 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых три человека погибли и 19 получили травмы.

ДТП Schekinov Alexey Victorovich

«Каждое второе ДТП произошло в темное время суток, при этом у девяти пострадавших отсутствовали световозвращающие элементы, в связи с чем водители не имели возможности вовремя их заметить и принять все необходимые меры для полной остановки транспортного средства и избежания трагедии», — сказано в официальной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, за 12 месяцев 2021 года в Барнауле с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, зарегистрировано 59 ДТП, в которых 9 человек погибли и 87 травмированы.

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