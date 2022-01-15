Филадельфия, США, , 10:30 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» уверенно обыграл команду «Бостон Селтикс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джоэл Эмбиид Brent Burford

Игра прошла на паркете площадки «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась победой хозяев со счетом 111:99.

Самым результативным игроком встречи стал камерунский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, который оформил в матче дабл-дабл с 25 очками и 13 подборами.

В составе «Селиткс» наиболее результативным оказался легкий форвард Джейлен Браун, на счету которого 21 очко. Его одноклубник — легкий форвард Джейсон Тейтум — оформил в матче дабл-дабл с 20 очками и 11 подборами.

Отметим, в следующем матче «Филадельфия» 16 января на выезде сыграет с клубом «Майами Хит», а «Бостон» в этот же день примет у себя команду «Чикаго Буллз».