Ростов-на-Дону, , 10:25 — REGNUM Из-за сильного ураганного ветра в Ростовской области оказались обесточены муниципальные районы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Юг» 15 января.

Ремонт электросети Дарья Драй © ИА REGNUM

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В связи с непогодой энергетики перешли на особый режим работы. Аварийные бригады ведут работы по ликвидации порывов электросетей в круглосуточном режиме. Так, в Ростовской области наибольший удар стихии пришёлся на Зерноградский, Дубовский, Зимовниковский, Егорлыкский, Волгодонский и Песчанокопский районы. К ремонтным работам подключены 113 бригад в составе 367 человек и 129 единиц техники.

На время ликвидации аварийных ситуаций задействовано пять резервных источников электроснабжения общей мощностью 500 кВт.