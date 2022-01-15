Кито, 15 января, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил о создании 14 января на Галапагосских островах нового морского заповедника. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

David Adam Kess Галапагосские острова

Новый заповедник расширит морскую охраняемую территорию архипелага на 60 тысяч квадратных километров, дополнив уже существующий заповедник площадью 138 тысяч квадратных километров. Он создаст охраняемый морской коридор между Галапагосским архипелагом и коста-риканским островом Кокос, известный как миграционный путь для сотен охраняемых видов.

Официальное открытие будет проводиться с борта судна. Президент проведет церемонию в сопровождении президента Колумбии Ивана Дуке, экс-президента США Билла Клинтона и министра иностранных дел Панамы Эрика Муйнеса. Политики утвердят проект, о котором было впервые объявлено на саммите по климатическим изменениям COP26 в Глазго.