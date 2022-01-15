Вашингтон, 15 января, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Ученые из США, изучив свойства ранее неизвестных антител к COVID-19, выделили из них два наиболее эффективно нейтрализующих штаммы «Дельта», «Бета» и «Омикрон». Статья опубликована в medRxiv.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Новые штаммы способны повышать устойчивость к антителам, вызванным вакциной, и моноклональным антителам и, соответственно, потенциально усиливать патогенность. В ходе исследования специалисты Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в Бетесде извлекли из иммунных клеток 12 пациентов нити ДНК и внесли их ключевые участки в геном бактериофага для появления в его белковой оболочке фрагментов антител.

В итоге специалистам удалось выявить около 20 ранее неизвестных антител к коронавирусу, два из которых оказались самыми мощными антителами, эффективно нейтрализующими как ранние мутации, так и «Омикрон».

Ученые выразили уверенность, что их методика позволит выделять и размножать антитела к SARS-CoV-2 из образцов крови пациентов. Ученые надеются, что открытие приведет к созданию новых лекарств от COVID-19.