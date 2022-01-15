Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Американская компания Apple может перенести на 2023 год выпуск первой гарнитуры виртуальной и дополненной реальности (VR/AR). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Виртуальная реальность

По данным Bloomberg, компания Apple планировала представить VR/AR-гарнитуру на своей ежегодной конференции для разработчиков в июне 2022 года. Этому могут помешать технические проблемы, которые были выявлены при тестировании опытных образцов.

Отмечается, что специалистам Apple пока не удалось решить проблему перегрева устройства. Также доработки требуют камеры и программное обеспечение для гарнитур. Поэтому презентация устройства может быть отложена до конца 2022 года. В этом случае VR/AR-гарнитура от Apple появится в продаже в 2023 году.

Гарнитура виртуальной и дополненной реальности должна стать первым крупным принципиально новым продуктом от Apple с 2015 года. Тогда компания представила умные часы Apple Watch.

В Bloomberg отмечают, что разработка гарнитуры ведётся в Apple с 2015 года. В компании рассчитывают выпустить устройство, которое будет пользоваться широким спросом. В настоящее время подобные гарнитуры остаются нишевыми продуктами.

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