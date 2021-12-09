Чувашия, 11 декабря, 2007, 13:11 — ИА Регнум. По данным на 10 декабря, в Чувашию в рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения поставлено лекарственных препаратов на сумму 355278,5 тыс. рублей. Ассортиментный перечень поставленных лекарственных средств включает 365 международных непатентованных или 633 торговых наименований, сообщили ИА REGNUM в Минздравсоцразвития Чувашии . В аптечные предприятия республики с регионального уполномоченного склада лекарственные отпущены препараты на сумму 365732,2 тыс. Рублей, обслужено 444528 рецептов.

В конце ноября Минздравсоцразвития Чувашии проведен открытый аукцион на поставку лекарственных средств на 1 квартал 2008 года. С участниками, выигравшими позиции препаратов по открытому аукциону, заключаются государственные контракты. Запланирован объем поставок лекарственных средств на уполномоченный склад в размере 40%.