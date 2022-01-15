Либревиль, 15 января, 2022, 10:18 — ИА Регнум. После заражения коронавирусом у нападающего сборной Габона по футболу и лондонского клуба «Арсенал» Пьера-Эмерика Обамеянга появились проблемы с сердцем. Об этом 15 января сообщает пресс-служба Федерации футбола Габона.

Arsenal.com Пьер-Эмерик Обамеянг

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При этом 32-летний футболист заразился SARS-CoV-2, когда 6 января прибыл в сборную своей страны. После этого Африканская конфедерация футбола приняла решение о том, чтобы Обамеянг, а также футболисты сборной Габона Марио Лемина и Аксель Мейе не участвовали в матче второго тура Кубка африканских наций со сборной Ганы.

Отметим, Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в лондонский «Арсенал» в 2018 году и стал с командой обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также финалистом Лиги Европы. Также он является капитаном сборной Габона, за которую сыграл в 72 матчах и в составе которой отличился 30 голами.