Родионово-Несветайский район, , 10:10 — REGNUM Прокуратурой Ростовской области начала проверку после пожара на молочном комбинате в Родионово-Несветайском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Ysia.ru

«Прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения требований противопожарной безопасности. В ходе проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что сообщение о пожаре на молокозаводе в слободе Родионово-Несветайская поступило в экстренные службы примерно в 8:45 мск 14 января. В 13:42 мск была объявлена полная ликвидация. Огнём пройдена площадь 800 кв. метров.

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