Чебаркуль, Челябинская область, , 10:09 — REGNUM В Челябинской области удалось разыскать жителя Чебаркуля, который не вернулся домой из кафе. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Сугробы



В отдел полиции города Чебаркуля обратилась гражданка 1942 года рождения, которая сообщила, что её 53-летний сын не вернулся после того, как покинул кафе, в котором отмечали день рождения его сестры. В результате полицейские нашли пропавшего. Оказалось, что он пролежал несколько часов в сугробе и из-за переохлаждения уже не мог говорить.

На служебном автомобиле полицейские доставили мужчину в больницу. Там ему оказали помощь. Также было установлено, что по пути из кафе гражданин упал в сугроб и не сумел сам подняться. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Больницу он уже покинул.