Москва, , 10:05 — REGNUM Анастасия Радзинская — 7-летняя девочка из России, ведущая на ютьюб-канал Like Nastya, вошла в десятку самых высокооплачиваемых блогеров в мире. Об этом передает Forbes.

За 2021 г. она заработала 28 млн долларов, заняв VI место в рейтинге. Радзинская попала в список в третий раз: в 2019 г. она оказалась в нем на III строчке, в 2020 г. — на VII.

На I месте в рейтинге — Джеймс Дональдсон (MrBeast): за год он заработал 54 млн долларов. На II месте — боксер и видеоблогер Джейк Пол с 45 млн долларов. Тройку лидеров замкнул Марк Фишбах (Markiplier) с 38 млн долларов.