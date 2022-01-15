Улан-Удэ, , 10:05 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ следователи организовали проверку по факту инцидента на газозаправочной станции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, днём 14 января в боксе на территории станции произошёл взрыв.

Пожар на газозаправочной станции в Улан-Удэ ГУ МЧС по Бурятии

По данным следствия, водитель «Газели» приехал на станцию для ремонта неисправного газобаллонного оборудования. Во время парковки была замечена утечка газа, после чего произошло воспламенение. В результате пострадали шесть человек.

«Водитель с пассажиром находились внутри машины и получили ожоги лица и кистей на различной площади тела. Еще четверо мужчин, находившихся на станции, также получили ожоги участков тела, с которыми госпитализированы в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.

В рамках проверки следователи намерены установить все обстоятельства происшествия.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура начала проверку взрыва на газозаправочной станции в Улан-Удэ