Шарлотт, США, , 10:02 — REGNUM Баскетбольный клуб «Орландо Мэджик» переиграл команду «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Спектрум-центр» в Шарлотт и закончилась победой гостей со счетом 109:116.

Самым результативным игроком встречи стал немецкий форвард гостей Мориц Вагнер, который набрал в матче 26 очков.

У «Хорнетс» наиболее результативным оказался разыгрывающий Ламело Болл, на счету которого 23 очка.

Отметим, в следующем матче «Орландо» 16 января на выезде сыграет с клубом «Даллас Маверикс», а «Шарлотт» днем позже также в гостях встретится с командой «Нью-Йорк Никс».