Москва, , 09:59 — REGNUM Причиной ДТП с участием автобуса в Москве предварительно стало то, что автомобиль такси не уступил дорогу автобусу. Об этом 15 января сообщили в департаменте транспорта столицы.

Водитель такси не уступил дорогу автобусу, в результате чего 5 человек получили травмы, им оказывается медпомощь, отмечается в сообщении.

Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра мегаполиса в данный момент осуществляется по одной полосе из 4-х.

Ранее Госавтоинспекция столицы сообщила, что 5 человек, в т.ч. ребенок, пострадали при столкновении автобуса и легковушки в районе дома №179.

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