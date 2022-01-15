Абакан, 15 января, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Хакасии с начала 2022 года зарегистрировано более 60 пожаров, в результате которых погибли семь человек. Ещё один житель получил травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии Пожар в Хакасии

«60 процентов от общего числа пожаров связано с тушением мусора, в жилом секторе горели дома, надворные постройки, бани», — отметили в ведомстве.

При этом в большинстве случаев владельцами пострадавшего от пожаров имущества оказывались малообеспеченные граждане — пенсионеры и безработные. Основными причинами возгораний остаются неосторожное обращение с огнём и электроприборами.